Некторые водители должны будут получить дополнительные права

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Водители автобусов и троллейбусов, маршруток должны будут получать дополнительные права, чтобы подтвердить профессиональную компетентность водителя.
Такие предложения содержит проект приказа Министерства инфраструктуры.
Как часто надо будет сдавать на права – каждые 5 лет.
Когда могут принять – через месяц.
Без таких прав перевозчик не сможет выпускать транспорт на рейс.
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Чтобы подтвердить профессионализм водителей, им будут по окончании курсов выдавать специальные карточки, которые будут действовать пять лет.
Все курсы имеют три типа:
В Литве, к примеру, такие курсы – от 3,6 тыс. грн. до 39 тыс. грн.
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