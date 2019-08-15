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Некторые водители должны будут получить дополнительные права

Некторые водители должны будут получить дополнительные права

Водители автобусов и троллейбусов, маршруток должны будут получать дополнительные права, чтобы подтвердить профессиональную компетентность водителя.

Такие предложения содержит проект приказа Министерства инфраструктуры.

Как часто надо будет сдавать на права – каждые 5 лет.

Когда могут принять – через месяц.

Без таких прав перевозчик не сможет выпускать транспорт на рейс.

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Чтобы подтвердить профессионализм водителей, им будут по окончании курсов выдавать специальные карточки, которые будут действовать пять лет.

Все курсы имеют три типа:

  • Начальные – 280 часов (категории С, СЕ, D, DE).
  • Начальные-укороченные – 140 часов (категории С1, С1Е, D1, D1E, а также опытные водители С, СЕ, D, DE).
  • Регулярные – 35 часов (водители, ранее прошедшие обучение по основным программам).

Наилучшие карты для водителей

В Литве, к примеру, такие курсы – от 3,6 тыс. грн. до 39 тыс. грн.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что водителей ждет еще одно нововведение при получении прав.
По материалам Finance.UA
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