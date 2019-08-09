Автомобилистов предупредили о схеме развода на деньги

Мошеннические примитивные схемы процветают в Украине. До сих пор существуют такие «липовые» организации, которые берут у людей авансовые платежи за якобы будущую машину, а на самом деле торговать автомобилями не имеют никакого права.

Как сообщает глава ВААИД Олег Назаренко, к ним регулярно поступают жалобы от граждан, которые стали жертвами аферистов. Компании берут с них авансовые платежи за будущие автомобили, но машину люди так и не получают. В свое время одной из таких компаний был печально известный «Автоплан». Некоторые компании используют даже поддельные печати легальных диллеров.

Он отметил, что в Украине есть список легальных компаний, получивших право на продажу автомобилей. И список этих организаций есть в Сервисных центрах МВД. Организация ВААИД обратилась с официальным предложением к ГСЦ МВД провести сверку официальных торговых организаций и обнародовать на сайте информацию о предприятиях, которые имеют право на торговлю автомобилями.

В связи с этим, ВААИД обратилась в МВД и ГСЦ МВД с предложением провести сверку официальных торговых организаций и после этого официально обнародовать на сайте МВД (ГСЦ МВД) информацию о предприятиях, которые ВООБЩЕ имеют разрешение на торговлю авто для того, чтобы люди, которые верят обещаниям аферистов о «дешевые авто», могли бы просто проверить наличие фирмы в списке фирм, которые имеют от МВД разрешения на торговлю авто (регистрации) и реальное местоположение офисов фирм (салонов) для отсеивания «клонов».