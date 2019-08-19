Эксперты прогнозируют кризис рынка запчастей

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Согласно прогнозу компании Deloitte, в ближайшие годы многие производители запчастей могут пережить кризис. Причин несколько, начиная с падения спроса на новые автомобили и заканчивая увеличением цен на сырье.
Производители запчастей сталкиваются с постоянным ростом стоимости сырья. Это влияет на стоимость конечного продукта – автомобилей. Также производителям приходится больше платить за разработки. Этого не избежать. Если не вкладывать средства в разработки, то тогда быстро отстанешь от конкурентов.
На производителей автокомпонентов влияют и другие процессы, среди которых можно назвать ввозные пошлины и торговые войны между разными странами.
Эксперты считают, что не исключено падение спроса на автомобили во многих странах. В Украине, например, спрос на б/у авто в разы больше, чем на новые машины. Такая же тенденция наблюдается во многих других странах.
В результате всего этого ожидается падение спроса на запчасти. Например, эксперты прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет спрос на трансмиссии и оси снизится от 6 до 10%.
Зато в выигрыше будут компании, выпускающие компоненты, особенно электромоторы и батареи, для электромобилей, а также занимающиеся разработкой и производством автономных систем вождения и систем помощи водителю.
Ранее сообщалось, что в конце июня – начале августа фактически прекратился ввоз автомобильных запчастей в Украину. Причина – поставщикам теперь нужно документально доказывать, что они не произведены в России, что сделать очень проблематично, учитывая количество товара.
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