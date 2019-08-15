На авиарейсах British Airways будут доступны очки виртуальной реальности

К концу 2019 года на ряде рейсов авиакомпании British Airways из Лондона в Нью-Йорк пассажирам первого класса будут доступны очки виртуальной реальности.

Они смогут использовать их для просмотра фильмов из картотеки бортовой системы развлечений или для медитации.

В British Airways рассчитывают, что очки виртуальной реальности AlloSky от SkyLights должны помочь людям, страдающим аэрофобией.

В частности, устройство предоставляет доступ к ряду терапевтических программ, включая управляемую медитацию и звуковую терапию, которая поможет успокоиться тем, кто испытывает страх перед полетами.

К тому же во время долгих перелетов можно будет посмотреть документальное или художественное кино и телепрограммы о путешествиях в форматах 2D, 3D или 360 градусов.