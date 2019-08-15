На авиарейсах British Airways будут доступны очки виртуальной реальности

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К концу 2019 года на ряде рейсов авиакомпании British Airways из Лондона в Нью-Йорк пассажирам первого класса будут доступны очки виртуальной реальности.
Они смогут использовать их для просмотра фильмов из картотеки бортовой системы развлечений или для медитации.
В British Airways рассчитывают, что очки виртуальной реальности AlloSky от SkyLights должны помочь людям, страдающим аэрофобией.
В частности, устройство предоставляет доступ к ряду терапевтических программ, включая управляемую медитацию и звуковую терапию, которая поможет успокоиться тем, кто испытывает страх перед полетами.
К тому же во время долгих перелетов можно будет посмотреть документальное или художественное кино и телепрограммы о путешествиях в форматах 2D, 3D или 360 градусов.
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