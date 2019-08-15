Новая компания Drako Motors представила суперкар за $1,25 миллиона

Новая американская компания Drako Motors представила на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич крутой электрический суперкар. Автомобиль, названный в честь своего создателя Дина Драко, обещает революционную управляемость.

Об этом сообщает Motor1.

“Автомобиль, названный в честь своего создателя Дина Драко, обещает революционную управляемость”, – говорится в сообщении.

Суперкар оснащен четырьмя синхронными электродвигателями на постоянных магнитах, каждый из которых развивает 225 кВт, обеспечивая совокупную мощность в 1217 л.с.

Привод, соответственно, полный, причем на каждом колесе – отдельная система рекуперации энергии торможения.

Благодаря силовой установке Drako GTE может развивать максимальные 331 км/ч. Динамика набора первых 100 км/ч с места пока не обнародована.

Новинка позиционируется в классе роскошных гран-туризмо как самая мощная модель. Главная фишка Drako GTE – уникальная управляемость: каждый из четырех моторов контролируется отдельно – для максимальной тяги, стабильности и отзывчивости, но при этом система регулируется единым электронным блоком.

Всего планируется создать 25 таких автомобилей, первые поставки начнутся уже в 2020 году.