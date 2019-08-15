Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая является дочерней фирмой корпорации Sony, приобрела американскую компанию – разработчика видеоигр Insomniac Games.
Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что сумма сделки на данный момент не разглашается.
Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году. Она известна сериями игр Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а также недавним хитом для приставки Playstation 4 – Spider-Man, который стал эксклюзивом для этой игровой консоли от Sony.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве15 ч. назад - 2732 17
Некторые водители должны будут получить дополнительные права3 ч. назад - 5403 5
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам7 ч. назад - 2040 5
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман11 ч. назад - 1211 4
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличными9 ч. назад - 1350 3
Некторые водители должны будут получить дополнительные права3 ч. назад - 5403 5
Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара14 ч. назад - 4340 2
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве15 ч. назад - 2732 17
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам7 ч. назад - 2040 5
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривны8 ч. назад - 2019 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 662
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1936 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8756 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1388
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1774