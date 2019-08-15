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Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр

Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр

Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая является дочерней фирмой корпорации Sony, приобрела американскую компанию – разработчика видеоигр Insomniac Games.

Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сумма сделки на данный момент не разглашается.

Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году. Она известна сериями игр Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а также недавним хитом для приставки Playstation 4 – Spider-Man, который стал эксклюзивом для этой игровой консоли от Sony.

По материалам УНН
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