В Китае улицы будут контролировать роботы-полицейские

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В Китае работы начали патрулировать автомобильный трафик.
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Функции полицейских роботы выполняют в округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй.
Робополицейские делятся на три категории в зависимости от выполняемых задач. Они способны работать круглосуточно семь дней в неделю.
Робот, который выполняет обязанности офицера дорожной полиции, имеет желтый жилете и белую каску. Он фотографирует нарушения ПДД и идентифицирует личности водителей-нарушителей.
Второй тип – робот-консультант. Он сидит на станциях управления транспортными средствами и отвечает на вопросы автомобилистов.
Кроме этого, такие работы передают информацию о возможных угрозах дорожной безопасности и подозрительных лицах в специальные структуры. Третий тип сообщает участникам трафика об авариях.
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