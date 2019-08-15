Налог на недвижимость: когда и сколько нужно заплатить

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До 1 июля украинцы должны были получить платежки по начислениию налога на недвижимость за так называемые “лишние” квадратные метры.
Как напоминают в Фискальной службе, налог следует заплатить в течение 60 дней со дня вручения.
Что облагается налогом:
В разных городах и областях Украины ставку налога определяет местный совет.
Налог на недвижимость в разных городах Украины:
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