Налог на недвижимость: когда и сколько нужно заплатить

До 1 июля украинцы должны были получить платежки по начислениию налога на недвижимость за так называемые “лишние” квадратные метры.

Как напоминают в Фискальной службе, налог следует заплатить в течение 60 дней со дня вручения.

Что облагается налогом:

квартиры площадью более 60 квадратных метров;

частные дома площадью более 120 квадратных метров;

квартира + дом общей площадью более 180 квадратных метров.

В разных городах и областях Украины ставку налога определяет местный совет.

Налог на недвижимость в разных городах Украины:

Киев, Одесса, Харьков – 1% от размера минимальной зарплаты (37,23 грн за каждый «лишний» метр квадратный);

Львов – физические лица за одноквартирный, дачный или садовый дом будут платить 1%, а за квартиру в двух- или многоквартирном доме – 0,5%.

Справка Finance.ua

Как ранее сообщалось, украинцы, не получившие уведомление о налоге, также должны его заплатить. Юристы отмечают, что налог следует заплатить, даже если не пришел “чек”, чтобы не оштрафовали.

Плательщики налога на недвижимое имущество, которые хотят проверить правильность данных, которые имеют о них налоговики, могут сделать это, обратившись с письменным заявлением в органы контроля.