Huawei начала работу над оборудованием для 6G

Пока операторы мобильной связи активно занимаются внедрением сетей пятого поколения, а производители готовят устройства с поддержкой 5G, компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Кроме того, эксперты уже назвали дату запуска “мобильного интернета будущего”.

Как сообщает GSMArena, Huawei ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Технологическая база телекоммуникационного гиганта расположилась в Оттаве (Канада).

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По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не ранее 2030 года. За это время операторы и производители телекоммуникационного оборудования должны подготовиться к освоению сетей с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Ранее сетевые источники сообщали о начале аналогичных исследований в Samsung, инженеры которой также приступили к разработке 6G-оборудование.

О планах принимать активное участие в построении сетей шестого поколения заявили Nokia, Ericsson и SK Telekom. Все три компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве развития 6G-сетей.