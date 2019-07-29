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Huawei выиграл тендер на строительство 4G-сети в метро Киева

Huawei выиграл тендер на строительство 4G-сети в метро Киева

Компания Huawei Ukraine победила в тендере на модернизацию сети 2G и строительство сети 4G в Киевском метрополитене.

Об этом сообщается на сайте “Huawei”.

Это самый масштабный проект по развитию систем связи в метро для Huawei среди 27 стран региона Центральная и Восточная Европа и Скандинавия, куда входит и Украина.

Сейчас в подземке есть только 2G покрытие, за исключением «Теремков», где сеть отсутствует, и наземных станций со связью 4G. Тендер был начат в октябре 2018 г. и завершен в конце июля 2019 года. Стоимость работ не разглашается.

«В Huawei есть опыт внедрения систем мобильной связи в метро, ​​например, в Париже или Гонконге. Мы установили Wi-Fi в подземке Праги. Сети 2G в Киевском метрополитене и 4G в Харькове тоже построены на оборудовании Huawei», – отметил директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine Александр Сербин.

По материалам Finance.UA
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