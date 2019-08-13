Межбанк: пятница не даст скучать

Пятница на валютном рынке снова не даст скучать ни клиентам, ни банкам, ни НБУ. Курс продолжит лихорадить.

Причем эти курсовые колебания будут активны как по доллару, так и по евро. Если с долларом это уже традиционно связано с действиями нерезидентов по покупке/продаже ОВГЗ на вторичном рынке, то с евро сложнее.

На международных рынках евро обвалился ниже психологического уровня в 1,11 доллара и теперь спекулянты всех мастей и народов активно раскачивают евровалюту как относительно доллара, так и относительно других основных валют. Так что эти валютные ралли будут отражаться опосредованно и на украинском рынке.

Главными игроками сегодняшнего рынка будут:

1) Иностранцы (операции с ОВГЗ). Часть нерезидентов с сегодняшнего дня будет готовиться к новому аукциону Минфина по размещению ОВГЗ и начнет без “лишнего шума” продавать валюту для концентрации на своих счетах гривны под эти сделки;

2) Крупные экспортеры и импортеры. Скоро дни бюджетных платежей, и всем клиентам нужна гривна для расчетов с государством. Ее дефицит будет работать на укрепление нацвалюты, но экспотеры захотят повторить вчерашний трюк с придерживанием валюты до нужного им курса, и это приведет к очередным скачкам котировок в течение дня;

3) НБУ. В случае излишка доллара на торгах мы опять увидим регулятор с его скупкой через Matching и цена его покупки станет основным ориентиром для торговцев валютой на межбанке.

Пятничный эффект окончания недели отразится на активности рынка, но только частично. Слишком уж близко основные дни расчетов с бюджетом, и у компаний нет времени особо тянуть со своими валютными операциями. Так что при благоприятном курсе – экспортеры будут стараться закрыть необходимые им объемы достаточно быстро, а покупатели (на опасениях скачков котировок) тоже будут весьма сговорчивы по курсу. Так что скучать всем будет некогда.

В пользу нацвалюты сработает и продолжение снижения корсчетов банков – с 55,8 млрд гривен до 53,6 млрд на утро 16 августа.

Спекулянты продолжат работать “в две стороны”, но будут стараться покачать курс на ситуативных действиях крупных игроков.

Мы на сегодня прогнозируем объемы торгов в пределах до 280-300 млн долларов при совершении до 410 сделок и коридор по доллару 25,07-25,30 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,15 / 25,18

евро – 27,94 / 27,98

российский рубль – 0,3800 / 0,3809

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