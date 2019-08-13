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НБУ планирует запретить использовать деньги с ФЛП-счета на собственные нужды

НБУ планирует запретить использовать деньги с ФЛП-счета на собственные нужды

Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Новые нормы содержатся в проекте постановления НБУ, который вносит изменения в “Инструкции об открытии и закрытии счетов клиентов банков”.

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В повестку будет добавлен новый абзац:

“Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью для осуществления операций, связанных с личными потребностями”.

В случае снятия средств с предпринимательского счета через кассу банк потребует от ФЛП подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Такими документами могут быть:

  • закупочный акт;
  • закупочная ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения, другие отчетные документы.

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Если проект будет подтвержден, то под запретом будут:

  • снятие денег из кассы банка и банкоматов,
  • проведение безналичных расчетов для собственных нужд.
По материалам Finance.UA
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