НБУ планирует запретить использовать деньги с ФЛП-счета на собственные нужды

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Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.
Новые нормы содержатся в проекте постановления НБУ, который вносит изменения в “Инструкции об открытии и закрытии счетов клиентов банков”.
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В повестку будет добавлен новый абзац:
“Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью для осуществления операций, связанных с личными потребностями”.
В случае снятия средств с предпринимательского счета через кассу банк потребует от ФЛП подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.
Такими документами могут быть:
Если проект будет подтвержден, то под запретом будут:
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