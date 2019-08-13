Государство возьмется за IT-шников - эксперт

В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-“упрощенцев”. При этом после выборов в Верховную Раду возможная реформа стала обсуждаться гораздо активнее. На днях стало известно, что команда Президента Украины Владимира Зеленского поддерживает планы изменить порядок налогообложения в ІТ-сфере.

Как разобраться в том, чего ожидать от новой схемы украинским представителям IT-индустрии, рассказала адвокат практики налогов и бизнес-эффективности “Юскутум” Галина Пилипенко.

Сейчас в структуре IT-бизнеса в Украине активно используется модель работы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. – ФОП). Они являются самостоятельными субъектами хозяйствования, которые сами составляют и подают отчетность, платят налоги и отвечают за риски. Более того, при соблюдении определенных условий ФЛП могут пребывать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать лишь 5% от дохода.

“Такое взаимодействие достаточно эффективно. Но есть и обратная сторона медали. Достаточно часто такой удобной моделью пользуются компании, которые маскируют фактические трудовые отношения под взаимодействие с ФЛП, уклоняясь таким образом от обязанностей налогового агента по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц (18%), военного сбора (1,5%) и уплаты ЕСВ в размере 22% от суммы начисленной заработной платы сотрудникам. И именно в IT-сфере подобные злоупотребления приобрели в Украине массовый характер”, – объяснила Пилипенко.

По мнению юристки, изменения в IT-отрасли уже стали неизбежны. Правда, корень проблемы затрагивает не только айтишников, но и работников других сфер, ведь украинский Кодекс законов о труде (КЗоТ) безнадежно устарел.

“Причина нынешней боли бизнеса – в несовершенном регулировании трудовых отношений и несоответствии этого регулирования современным реалиям, когда, упоминая о “виртуальном офисе”, мы уже четко понимаем, что речь идет не о сюжете фантастического сериала”, – отметила Пилипенко.

Реформирование трудового законодательства, к слову, уже попало в поле зрения команды Президента. Сам Зеленский раскритиковал устаревший КЗоТ, а представители Офиса Президента начали озвучивать идеи, которые хотят внедрить. Например, введение “виртуального трудового места” – digital workplace.

Второй ветвью реформирования, скорее всего, станет налоговая реформа. И в результате фискальные требования к айтишникам, скорее всего, ужесточатся.

“По нашим прогнозам, депутаты будут рассматривать идеи создания отдельной отраслевой группы плательщиков единого налога, для которой могут быть предусмотрены повышенные лимиты дохода и, возможно, даже повышенная ставка налога. Вполне вероятно, что могут возникнуть проекты, предусматривающие сохранение текущей ставки для стартапов с повышением ее по истечении определенного периода деятельности”, – рассказала Пилипенко.