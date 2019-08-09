Минфин ожидает точного прогноза курса валют для составления бюджета на 2020 год

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Для того чтобы новое правительство могло вовремя подать проект государственного бюджета на 2020 год после назначения, Минфин и главные распорядители движутся в соответствии с графиком бюджетного процесса, хотя, конечно, отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации существенно повлияло на процесс.
Об этом сообщила министер финансов Оксана Маркарова в своем Facebook.
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Как известно, правительство утвердило макропрогноз на 3 года, и он является базой для проекта бюджета на 2020 год. Однако учитывая результат 7 месяцев 2019 года, Минфин направил запросы в НБУ о том, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы и других показателей, которые являются существенными предположениями для расчетов как доходов, так и расходов бюджетов.
“Для Минфина главное, чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит, что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе. И мы точно должны предотвратить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс, который был предоставлен нам в прогнозе, был стабильно выше фактического и, как результат, влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса”, – отметила Маркарова.
Поэтому Минфин ждет оперативного уточнения макро- или подтверждения текущего прогноза, чтобы потом быстро внести коррекции на мероприятия, которые в виде законопроектов готовятся сейчас в новом парламенте, и законопроекты.
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