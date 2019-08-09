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Минфин ожидает точного прогноза курса валют для составления бюджета на 2020 год

Минфин ожидает точного прогноза курса валют для составления бюджета на 2020 год

Для того чтобы новое правительство могло вовремя подать проект государственного бюджета на 2020 год после назначения, Минфин и главные распорядители движутся в соответствии с графиком бюджетного процесса, хотя, конечно, отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации существенно повлияло на процесс.

Об этом сообщила министер финансов Оксана Маркарова в своем Facebook.

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Как известно, правительство утвердило макропрогноз на 3 года, и он является базой для проекта бюджета на 2020 год. Однако учитывая результат 7 месяцев 2019 года, Минфин направил запросы в НБУ о том, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы и других показателей, которые являются существенными предположениями для расчетов как доходов, так и расходов бюджетов.

“Для Минфина главное, чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит, что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе. И мы точно должны предотвратить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс, который был предоставлен нам в прогнозе, был стабильно выше фактического и, как результат, влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса”, – отметила Маркарова.

Поэтому Минфин ждет оперативного уточнения макро- или подтверждения текущего прогноза, чтобы потом быстро внести коррекции на мероприятия, которые в виде законопроектов готовятся сейчас в новом парламенте, и законопроекты.

По материалам Finance.UA
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