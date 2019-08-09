Как снять машину с ареста (инфографика)

Снять транспортное средство с ареста возможно при наличии постановления из соответствующего органа о снятии с ареста транспортного средства и документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Что необходимо для снятия ТС с ареста:

Необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД по месту регистрации владельца транспортного средства.

Гражданин имеет возможность лично обратиться с постановлением непосредственно в тот сервисный центр МВД , который был уполномочен на снятие ареста отделом государственной исполнительной службы.

Срок рассмотрения заявления и снятия транспортного средства с ареста – до 30 суток.

Имущество освобождается из-под ареста по постановлению государственного или частного исполнителя:

в случае принятия судом решения об освобождении транспортного средства из-под ареста;

уплата должником долга по исполнительным документам, но до реализации арестованного транспортного средства.

Причиной ареста могут быть: