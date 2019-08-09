Как снять машину с ареста (инфографика)

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Снять транспортное средство с ареста возможно при наличии постановления из соответствующего органа о снятии с ареста транспортного средства и документов, удостоверяющих личность.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Что необходимо для снятия ТС с ареста:
Срок рассмотрения заявления и снятия транспортного средства с ареста – до 30 суток.
Имущество освобождается из-под ареста по постановлению государственного или частного исполнителя:
Причиной ареста могут быть:
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