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Как снять машину с ареста (инфографика)

Как снять машину с ареста (инфографика)

Снять транспортное средство с ареста возможно при наличии постановления из соответствующего органа о снятии с ареста транспортного средства и документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Что необходимо для снятия ТС с ареста:

  • Необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД по месту регистрации владельца транспортного средства.
  • Гражданин имеет возможность лично обратиться с постановлением непосредственно в тот сервисный центр МВД, который был уполномочен на снятие ареста отделом государственной исполнительной службы.

Срок рассмотрения заявления и снятия транспортного средства с ареста – до 30 суток.

Имущество освобождается из-под ареста по постановлению государственного или частного исполнителя:

  • в случае принятия судом решения об освобождении транспортного средства из-под ареста;
  • уплата должником долга по исполнительным документам, но до реализации арестованного транспортного средства.

Причиной ареста могут быть:

  • автомобиль ввезен незаконно или растаможен с нарушением правил;
  • автомобиль входит в состав имущества, которое оспаривается;
  • при долгой неуплате кредитов, алиментов, квартплаты или других платежей;
  • из-за повреждения или других оснований есть сомнения относительно заводских номеров кузова, двигателя, VIN-номера и прочее;
  • приобрели автомобиль, который у предыдущего владельца уже находился под арестом;
  • другие ситуации, где нужно наложить ограничения на распоряжение имуществом, в том числе автомобилем.

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По материалам Finance.UA
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