В Чернобыльской зоне из-за потока туристов стало на 30% больше гидов

За два месяца лета в зоне отчуждения на 30% увеличилось количество гидов.

Об этом на странице в Facebook сообщил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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За два летних месяца Государственное предприятие “ЦОТИЗ” подготовило 36 новых сопровождающих лиц в связи со значительным увеличением количества посетителей зоны отчуждения. Отныне на территории работает 110 гидов. В 2018 году их было 78, а в 2017-м – 53.

“По сравнению с первым полугодием 2018 года, в этом году посетителей было вдвое больше. Их количество выросло с 20609 человек за 6 месяцев до 40046 человек. В целом же, за прошедшие 5 лет количество посетителей зоны отчуждения выросло почти в 10 раз и продолжает расти, и пребывание каждого визитера должно быть безопасным”, – отметило руководство ГП “ЦОТИЗ”.

Кроме того, будет создан специальный институт или курсы при одном из вузов Украины, где гиды будут получать специальные знания и навыки для работы в зоне отчуждения.