На ремонт всех украинских дорог нужно 10 лет и триллион - Омелян

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Все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет, это будет стоить 1 триллион гривен.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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“По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине”, – сказал Омелян.
По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. километров в год.
Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.
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