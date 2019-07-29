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На ремонт всех украинских дорог нужно 10 лет и триллион - Омелян

На ремонт всех украинских дорог нужно 10 лет и триллион - Омелян

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет, это будет стоить 1 триллион гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине”, – сказал Омелян.

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. километров в год.

Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

По материалам УКРИНФОРМ
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