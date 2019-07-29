В Украине появился новый бренд смартфонов

На прилавках украинских магазинов появились смартфоны под брендом Vivo. Украина стала первой страной Европы с товарами компании.

На официальном украинском сайте нового молодежного китайского бренда представлены шесть моделей. Их ценовой диапазон – от 3 700 грн. до 10 000 грн.

Отличительные особенности, которыми обладают смартфоны Vivo:

сверхбыстрая зарядка смартфона – аккумулятор 5 000 мАч заряжается от 0 до 100% за 13 минут;

выдвижная фронтальная камера (компания первой разработала, запатентовала и внедрила технологию);

сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в экран;

технология Screen SoundCasting, которая позволяет передавать звук через дисплей смартфона.

По итогам прошлого кода и января-марта 2019-го компания Vivo по количеству проданных смартфонов вошла в пятерку крупнейших мировых производителей. А в Китае за тот же отчетный период закрепилась на втором месте, уступив лишь Huawei.