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В Украине появился новый бренд смартфонов

В Украине появился новый бренд смартфонов

На прилавках украинских магазинов появились смартфоны под брендом Vivo. Украина стала первой страной Европы с товарами компании.

На официальном украинском сайте нового молодежного китайского бренда представлены шесть моделей. Их ценовой диапазон – от 3 700 грн. до 10 000 грн.

Отличительные особенности, которыми обладают смартфоны Vivo:

  • сверхбыстрая зарядка смартфона – аккумулятор 5 000 мАч заряжается от 0 до 100% за 13 минут;
  • выдвижная фронтальная камера (компания первой разработала, запатентовала и внедрила технологию);
  • сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в экран;
  • технология Screen SoundCasting, которая позволяет передавать звук через дисплей смартфона.

По итогам прошлого кода и января-марта 2019-го компания Vivo по количеству проданных смартфонов вошла в пятерку крупнейших мировых производителей. А в Китае за тот же отчетный период закрепилась на втором месте, уступив лишь Huawei.

По материалам УБР
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