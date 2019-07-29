В Украине появился новый бренд смартфонов

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На прилавках украинских магазинов появились смартфоны под брендом Vivo. Украина стала первой страной Европы с товарами компании.
На официальном украинском сайте нового молодежного китайского бренда представлены шесть моделей. Их ценовой диапазон – от 3 700 грн. до 10 000 грн.
Отличительные особенности, которыми обладают смартфоны Vivo:
По итогам прошлого кода и января-марта 2019-го компания Vivo по количеству проданных смартфонов вошла в пятерку крупнейших мировых производителей. А в Китае за тот же отчетный период закрепилась на втором месте, уступив лишь Huawei.
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