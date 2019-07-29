Нацбанк зафиксировал увеличение переводов заробитчан на краткосрочных работах

Украинские трудовые мигранты, работающие за границей на краткосрочных работах (менее 1 года), за I квартал 2019 года перевели в Украину 2,08 миллиарда долларов. Это на 330 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом в Национальном банке сообщили в ответ на запрос Общественного.

В то же время переводы от заробитчан, работающих за рубежом на постоянной основе в течение первого квартала 2019 г., наоборот, сократились. Они составляли 200 млн долларов по сравнению с 230 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

Всего в течение первых трех месяцев 2019 года в Украину поступило 2,76 миллиарда долларов денежных переводов. Это на 7,4% больше, чем в первом квартале 2018 года. Большинство этих средств составляли переводы краткосрочных трудовых мигрантов.

«По итогам 2018 года объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил 11,1 млрд долларов; по итогам 2017 года – 9,3 млрд долларов. Согласно прогнозам Национального банка, в 2019-2021 годах объемы этих переводов будут расти, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы», – сообщили в НБУ.