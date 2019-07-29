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Инвестфондам разрешили покупать активы иностранных эмитентов

Инвестфондам разрешили покупать активы иностранных эмитентов

Украинские инвестиционные фонды смогут покупать в активы ценные бумаги иностранных эмитентов.

Об этом сообщил в Facebook член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко.

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«Соответствующее положение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировано в Минюсте 29 июля 2019 года и вступит в силу с даты опубликования», — отметил он.

По материалам НВ
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