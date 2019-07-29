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Нацбанк упростил торговлю государственными ценными бумагами через смартфон

Нацбанк упростил торговлю государственными ценными бумагами через смартфон

Впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием НБУ собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Инновация стала возможной благодаря внедрению API-технологий в депозитарий НБУ, что обеспечивает возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка Украины.

Это позволяет участникам фондового рынка наладить прямую связь между собственной системой учета и системой депозитария НБУ.

Это также позволит автоматизировать обычную операционную работу:

  • Участники фондового рынка смогут дистанционно осуществлять операции с государственными ценными бумагами для своих клиентов, открывать счета в ценных бумагах, предоставлять информационные справки и тому подобное.
  • Клиенты профессиональных участников могут получить возможность осуществлять транзакции, используя IT-решения в форме мобильных приложений.

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Как отмечают в НБУ, использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений.

Каждая депозитарная организация может настроить такое взаимодействие в соответствии с собственной бизнес-моделью.

По материалам Finance.UA
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