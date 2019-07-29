Нацбанк упростил торговлю государственными ценными бумагами через смартфон

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Впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием НБУ собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Инновация стала возможной благодаря внедрению API-технологий в депозитарий НБУ, что обеспечивает возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка Украины.
Это позволяет участникам фондового рынка наладить прямую связь между собственной системой учета и системой депозитария НБУ.
Это также позволит автоматизировать обычную операционную работу:
Как отмечают в НБУ, использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений.
Каждая депозитарная организация может настроить такое взаимодействие в соответствии с собственной бизнес-моделью.
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