Илон Маск показал сборку космических кораблей Starship (фото)

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В сети появились эксклюзивные фотографии готовящихся к испытаниям полноразмерных прототипов космических кораблей Starship компании SpaceX. Снимки со сборочной площадки опубликовал в своём блоге основатель корпорации Илон Маск, который ранее неоднократно заявлял о скорой готовности своего звездолёта к экспедиции на Марс.
«Очень горд прогрессом, который сделала команда SpaceX», — написал Маск в Twitter, сопроводив сообщение снимками установки куполообразного элемента диаметром девять метров, формирующего часть внутренней структуры корабля Starship. В январе этого года ветер опрокинул нос звездолёта, стоящего на тестовой площадке, после чего корпус пришлось защитить специальной конструкцией, фото которой также появилось в Twitter-блоге бизнесмена.
SpaceX уже построила и протестировала компактную версию космического корабля под названием Starhopper, недавно взлетевшего на 20 метров с одним двигателем Raptor. В ходе предстоящего испытания прототип должен взлететь на высоту 200 метров.
Полноразмерные прототипы, предназначенные для космических полётов, получат по три двигателя. Финальный вариант Starship будет оснащён семью экземплярами Raptor.
У Илона Маска множество планов на корабль Starship. Ранее он сообщал о намерении запустить в полёт вокруг Луны группу художников в 2023-м, в том же году запланирован туристический полёт вокруг Луны неизвестного японского миллиардера, а уже в 2024 году может состояться первая в истории человечества пилотируемая экспедиция на Марс.
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