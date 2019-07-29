Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса

Недавно Правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовое законодательство.

В частности, предлагается увеличить длительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. Европейская Бизнес Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Вместе с тем мы считаем уместным быстрее поменять советский КЗоТ на современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве”, – говорится в сообщении.

Топ-10 новшеств, которые предлагает бизнес:

Возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров.

Переход с бумажной в электронную форму общения с работодателем.

Увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней.

Возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills.

Либерализация и адаптация к современным требованиям отношений работодатель-профсоюз и пересмотр полномочий профсоюзов.

Упрощение процедуры найма и увольнения, в том числе введение возможности увольнения работников в случае совершения деяний, за которые согласно законодательству о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Введение единой инспекции труда вместо ряда органов, как это происходит сейчас.

Систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.

Перевод морально устаревшего Классификатора профессий в категорию рекомендательных документов.

Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

“Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача”, – отмечает пресс- служба.