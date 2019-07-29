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Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса

Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса

Недавно Правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовое законодательство.

В частности, предлагается увеличить длительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. Европейская Бизнес Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Вместе с тем мы считаем уместным быстрее поменять советский КЗоТ на современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве”, – говорится в сообщении.

Топ-10 новшеств, которые предлагает бизнес:

  • Возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров.
  • Переход с бумажной в электронную форму общения с работодателем.
  • Увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней.
  • Возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills.
  • Либерализация и адаптация к современным требованиям отношений работодатель-профсоюз и пересмотр полномочий профсоюзов.
  • Упрощение процедуры найма и увольнения, в том числе введение возможности увольнения работников в случае совершения деяний, за которые согласно законодательству о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
  • Введение единой инспекции труда вместо ряда органов, как это происходит сейчас.
  • Систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.
  • Перевод морально устаревшего Классификатора профессий в категорию рекомендательных документов.
  • Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

“Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача”, – отмечает пресс- служба.

По материалам Finance.UA
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