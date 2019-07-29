Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса

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Недавно Правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовое законодательство.
В частности, предлагается увеличить длительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. Европейская Бизнес Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
“Вместе с тем мы считаем уместным быстрее поменять советский КЗоТ на современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве”, – говорится в сообщении.
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“Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача”, – отмечает пресс- служба.
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