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Ryanair обязывают вернуть Франции 8,5 миллиона евро - Еврокомиссия

Ryanair обязывают вернуть Франции 8,5 миллиона евро - Еврокомиссия

Еврокомиссия обязала авиакомпанию-лоукостера Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий.

Об этом Еврокомиссия сообщила в пятницу, 2 августа.

Отмечается, что Ассоциация по туризму и экономическому развитию аэропорта Монпелье (APFTE) выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.

Еврокомиссия обнаружила, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.

“Конкуренция между аэропортами и авиаперевозчиками имеет решающее значение для потребителей, финансового роста и занятости”, – подчеркнула еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер.

За последние несколько лет Еврокомиссия выявила ряд случаев, когда местные власти незаконно выделяли субсидии бюджетным авиакомпаниям, чтобы удержать их в аэропортах.

“В частности, в 2014 году Еврокомиссия приказала Ryanair вернуть деньги, полученные в рамках сотрудничества с аэропортами Ангулем, Пау и Ним. А в 2018 году Франция конфисковала на время самолет авиакомпании из-за спора по субсидиям”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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