Ученые разработали приемник 6G, который в четыре раза быстрее 5G

Инженеры Калифорнийского университета cоздали приемник шестого поколения 6G, который работает значительно быстрее, чем любое 5G устройство.

Об этом сообщает журнал IEEE Journal of Solid-State Circuits.

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Отмечается, что инновационный трансивер обеспечивает передачу данных на скорости 36 Гбит/с на частотах выше 100 ГГц, благодаря чему скорость и плотность передачи в четыре раза превышает возможности технологии 5G. Для сравнения, “верхний” диапазон работы сети 5G составляет 28-38 ГГц.

Кремниевый чип имеет размер всего 4,4 миллиметра, при этом устройство потребляет меньше энергии – всего 200 мВт.

Автор инновации и директор университетской лаборатории Nanoscale Communication Integrated Circuits Labs (NCIC) Пайям Хейдар говорит, что чип способен передавать данные по воздуху на скорости, соответствующей скорости передачи данных по оптоволокну.

Ученые убеждены, что их разработка в корне изменит индустрию Интернета вещей и робомобиль, а также иметь значительное влияние на сервисы потокового вещания.