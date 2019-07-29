Индия снижает ставку налога на электромобили

Индия уменьшила налоговое давление на собственников электромобилей и бытовых зарядных устройств. Ставка налога для владельцев электрокаров была снижена до отметки 5% с предыдущих 12% и 18% соответственно.

Правительство предусмотрело в федеральном бюджете налоговые льготы для потребителей, которые покупают электромобили. Решение об уменьшении налога было принято на заседании совета GST под председательством нового министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман в Нью-Дели.

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Правительство страны стремится к тому, чтобы электромобили к 2030 году составляли 30% от всех продаж пассажирских транспортных средств. Сейчас этот показатель из-за отсутствия, главным образом, инфраструктуры подзарядки и высокой стоимости аккумуляторов составляет менее 1%.

Властям удалось в начале этого месяца снять налоги также и на импорт автозапчастей, чтобы помочь увеличить продажи электромобилей и уменьшить зависимость страны от ископаемых видов топлива.