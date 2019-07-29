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В ГФС заговорили о равенстве налогоплательщиков

В ГФС заговорили о равенстве налогоплательщиков

В ГФС поставили задачу избавиться от имиджа “карательного органа” и руководствоваться принципом равенства налогоплательщиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

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По словам Председателя ГФС Сергея Верланова, необходимо изменить отношение налоговой системы к предпринимателям.

“Налоговая должна быть открытой, должна понимать потребности предприятий и решать проблемы бизнеса в рамках своих полномочий, а также стать местом, где побуждают людей заниматься собственным бизнесом и делают этот процесс легким”, – отметил Сергей Верланов.

В регионах были зарегистрированы 25 Главных управлений в областях. Их временно возглавили бывшие заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы.

“Вскоре на эти должности начнут открывать конкурсы. После перевода 30% штатной численности работников терорганов Государственной налоговой службы, которая составляет 28 252 человека, для полноценного запуска работы Службы останется сделать финальный шаг – принятие Правительством распоряжения о возложении функции администрирования налогов с ГФС на ГНС”, – говорится в сообщении.

По материалам Комментарии
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