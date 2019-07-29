0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

В США анонсировали новые пошлины против Китая

В США анонсировали новые пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новую 10%-ную пошлину на китайские товары с 1 сентября.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Торговые переговоры между США и Китаем завершились досрочно

Американский лидер уточнил, что это пошлина на остальной 300-миллиардный товарооборот с КНР будет введена в дополнение к 250-миллиардному потоку, уже обложенному пошлиной в 25%.

Впрочем, в заметке Трамп отметил, что недавние переговоры между странами были конструктивными.

«Мы думали, что у нас есть соглашение с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Совсем недавно Китай согласился на покупку сельскохозяйственных продуктов из США в больших количествах, но не сделал этого. Кроме того, мой друг президент Си Цзиньпин сказал, что он прекратит продажу фентанила в США – этого так и не произошло, многие американцы продолжают умирать», – добавил он.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.