В США анонсировали новые пошлины против Китая

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новую 10%-ную пошлину на китайские товары с 1 сентября.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Американский лидер уточнил, что это пошлина на остальной 300-миллиардный товарооборот с КНР будет введена в дополнение к 250-миллиардному потоку, уже обложенному пошлиной в 25%.
Впрочем, в заметке Трамп отметил, что недавние переговоры между странами были конструктивными.
«Мы думали, что у нас есть соглашение с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Совсем недавно Китай согласился на покупку сельскохозяйственных продуктов из США в больших количествах, но не сделал этого. Кроме того, мой друг президент Си Цзиньпин сказал, что он прекратит продажу фентанила в США – этого так и не произошло, многие американцы продолжают умирать», – добавил он.
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