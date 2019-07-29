Прибыль украинских банков в I полугодии превысила 30 млрд грн

В I полугодии 2019 года платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли по сравнению с прошлогодней прибылью в 8,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В общем доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы – на 7% до 90 млрд грн.

Это произошло благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно.

Комиссионный доход вырос из-за увеличения объемов безналичных платежей, а также стремительного развития потребительского кредитования, что генерирует значительные комиссии. В то же время положительный результат банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 10,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 имел отрицательное значение (—2,1 млрд грн).

«Второй год подряд банки получают высокие прибыли в основном за счет стремительного развития потребительского кредитования, которое растет приблизительно на 30% в годовом измерении», – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В то же время в I полугодии уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 76 платежеспособных на 1 июля 2019 г. банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн.