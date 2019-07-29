Киев попал в мировой рейтинг городов для студентов

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию своего ежегодного рейтинга лучших городов для студентов.

На это обратило внимание Quartz.

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Рейтинг составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

В этом году Киев занял 118-е из 120 — ниже только Лестер и Минск. Лучший показатель Киева — доступность, худший — рейтинг университетов. Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.

В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.