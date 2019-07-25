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В Минобразования назвали ТОП-5 вузов и специальностей в 2019 году

В Минобразования назвали ТОП-5 вузов и специальностей в 2019 году

В этом году самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

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ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412,
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078,
  • НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 35 242,
  • НУ «Львовская политехника» – 29 939,
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233.

ТОП-5 специальностей по количеству поданных заявлений:

  • Филология – 65 419,
  • Право – 65 077,
  • Менеджмент – 50 207,
  • Компьютерные науки – 39 376,
  • Среднее образование – 35 605.
По материалам Finance.UA
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