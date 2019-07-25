В Минобразования назвали ТОП-5 вузов и специальностей в 2019 году

В этом году самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

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ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412,

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078,

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 35 242,

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 35 242, НУ «Львовская политехника» – 29 939,

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233.

ТОП-5 специальностей по количеству поданных заявлений: