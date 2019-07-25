В Минобразования назвали ТОП-5 вузов и специальностей в 2019 году

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В этом году самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.
Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
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