В Украине вырос рынок новых легковых автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 7,6 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
“В сравнении с июлем прошлого года рынок новых автомобилей вырос на 14 процентов”, – говорится в сообщении.
Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили:
Также в ТОП-10 рейтинга июля вошли: HYUNDAI – 468 шт. (+4%); VOLKSWAGEN – 338 шт. (-22%); SUZUKI – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); MAZDA – 233 шт. (0%).
Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей.
Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46,3 тыс. новых легковых авто, что на 0,3% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продуктВчера, 05:03 - 35498 18
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2137 11
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2850 9
Французский стартап превращает старые авто в электрокары8 ч. назад - 728 4
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4546 4
Межбанк: курс продолжит лихорадитьВчера, 11:18 - 8602 1
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7013 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 4567
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4546 4
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2850 9
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2871
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1147
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1178 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4087
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4505 2