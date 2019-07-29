В Украине вырос рынок новых легковых автомобилей

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 7,6 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

“В сравнении с июлем прошлого года рынок новых автомобилей вырос на 14 процентов”, – говорится в сообщении.

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили:

RENAULT – зарегистрировано 1203 шт (относительно июля прошлого года прирост составил 66%).

TOYOTA – 1039 новых авто (прирост 44%).

SKODA – 687 регистраций новых машин (+ 37%).

KIA – 595 авто (+36%).

NISSAN – 488 авто (+5%).

Также в ТОП-10 рейтинга июля вошли: HYUNDAI – 468 шт. (+4%); VOLKSWAGEN – 338 шт. (-22%); SUZUKI – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); MAZDA – 233 шт. (0%).

Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей.

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46,3 тыс. новых легковых авто, что на 0,3% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.