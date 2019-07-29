0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В Германии ужесточают надзор за биткоином

В Германии ужесточают надзор за биткоином

В Германии правительство представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий. Кроме того, документ предусматривает усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Такие меры принимаются в рамках директивы Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Закон также касается агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, аукционных домов и других компаний.Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро.

Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги “электронных кошельков”, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний – так называемому “реестру прозрачности”. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.