В Германии ужесточают надзор за биткоином

В Германии правительство представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий. Кроме того, документ предусматривает усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Такие меры принимаются в рамках директивы Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Закон также касается агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, аукционных домов и других компаний.Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро.

Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги “электронных кошельков”, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний – так называемому “реестру прозрачности”. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.