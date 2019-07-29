Банк «Меркурий» окончательно ликвидирован

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ФГВФЛ завершил ликвидацию банка «Меркурий».
«В Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований 30 июля была сделана запись № 14801110050003763 о государственной регистрации прекращения ПАО «Банк Меркурий» как юридического лица, а значит, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным», – говорится в сообщении Фонда.
Заявление о ликвидации было подано еще 11 июня.
В ФГВФЛ боялись потерять контроль над 121 объектом, среди которых были объекты банка «Меркурий».
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