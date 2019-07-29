Одна из компаний отказалась делать лунный модуль для NASA

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В мае 2019 года НАСА выбрало три компании, которые должны будут доставить на поверхность Луны научные приборы и другую полезную нагрузку в интересах космического агентства. Этими компаниями стали Astroboic, Intuitive Machines и OrbitBeyond, создающие легкие посадочные станции для доставки грузов на Луну.
Работа проводится в рамках программы НАСА CLPS (Commercial Lunar Payload Services, Услуги по коммерческой доставке грузов на Луну). Astroboic была участником конкурса Google Lunar X-PRIZE, который окончился неудачей: ни одна из частных команд не смогла запустить свой луноход и выполнить другие условия конкурса. Astroboic, которая считалась фаворитом, вышла из соревнования еще в декабре 2016 года, решив сконцентрироваться на поиске коммерческих заказчиков для своего посадочного аппарата
В рамках контракта CLPS Astrobotic запустит свой посадочный аппарат «Пилигрим» (Peregrine) в июне 2021 года в качестве попутной нагрузки на ракете-носителе Atlas V. Посадка запланирована на июль. Аппарат доставит в Озеро Смерти на Луне до 14 приборов НАСА, за что Astrobotic получит $79,5 млн. Техасская компания Intuitive Machines намерена запустить свою посадочную станцию Nova-C в июле 2021 года на ракете Falcon 9. Посадка на Луну в Океане Бурь или Море Ясности состоится через 6,5 суток.
Аппарат будет нести четыре научных прибора. Сумма контракта – $77 млн. Третий контракт по программе CLPS достался компании OrbitBeyond, которая должна была запустить посадочный аппарат Z-01 в сентябре 2020 года за $97 млн. Z-01 представляет собой почти не измененный аппарат HHK1, разработанный еще одним участником конкурса Google Lunar X-PRIZE – индийской командой TeamIndus.
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