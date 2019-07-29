0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

На ремонт аэропорта Черкасс выделят еще 750 млн грн

На ремонт аэропорта Черкасс выделят еще 750 млн грн

На завершение ремонта аэропорта Черкасс необходимо выделить еще 750 млн гривен, а действовать он начнет с 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам визита Владимира Зеленского в Черкассы.

Читайте также: В аэропорту «Киев» установили новый контроль вылетающих пассажиров

Отмечается, что на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта выделили уже 128 млн гривен. Ремонтные работы начались еще в 2018 году. Для полного завершения реконструкции аэропорта, по словам местных чиновников, необходимо еще 2 года работы и 750 млн гривен.

В то же время, ремонт аэропорта планируют разбить на очереди, что позволит запустить авиасообщение с Черкассами до завершения полной реконструкции.

По данным Офиса президента, аэропорт Черкасс построен в 1984 году. Ранее он носил статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. С 1997 года аэропорт прекратил обслуживать регулярные рейсы, а с 2001 года – вообще принимать самолеты.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:АП
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.