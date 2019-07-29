На ремонт аэропорта Черкасс выделят еще 750 млн грн

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На завершение ремонта аэропорта Черкасс необходимо выделить еще 750 млн гривен, а действовать он начнет с 1 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам визита Владимира Зеленского в Черкассы.
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Отмечается, что на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта выделили уже 128 млн гривен. Ремонтные работы начались еще в 2018 году. Для полного завершения реконструкции аэропорта, по словам местных чиновников, необходимо еще 2 года работы и 750 млн гривен.
В то же время, ремонт аэропорта планируют разбить на очереди, что позволит запустить авиасообщение с Черкассами до завершения полной реконструкции.
По данным Офиса президента, аэропорт Черкасс построен в 1984 году. Ранее он носил статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. С 1997 года аэропорт прекратил обслуживать регулярные рейсы, а с 2001 года – вообще принимать самолеты.
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