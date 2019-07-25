В этом году ЦПАУ предоставили более 8 млн услуг

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С начала года центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) предоставили более 8 млн 300 тыс. услуг. В 2019 году заработало 18 новых ЦПАУ.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«В объединенных теробщинах работает 168 новых центров предоставления административных услуг, в том числе 37 в городах областного значения. ЦПАУ – реальное обеспечение прозрачности, открытости и понятности действий власти в сфере предоставления административных услуг. Кроме того, это дополнительные средства, которыми наполняются местные бюджеты», – подчеркнул Геннадий Зубко.
Центры оказывают более 500 видов услуг.
Самые мощные ЦПАУ в Киеве, Харькове и Виннице, которые ежедневно могут предоставлять от 3,7 тыс. до 5,8 тыс. услуг, в том числе через территориальные подразделения.
В ЦПАУ внедряется современная информационная система «Вулик»
В услуги, которые могут предоставляться через ЦПАУ, включены сотни различных услуг, в частности:
В большинстве ЦПАУ действуют веб-платформы, где онлайн можно подать запросы и/или проследить за рассмотрением собственной заявки.
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