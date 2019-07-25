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В этом году ЦПАУ предоставили более 8 млн услуг

В этом году ЦПАУ предоставили более 8 млн услуг

С начала года центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) предоставили более 8 млн 300 тыс. услуг. В 2019 году заработало 18 новых ЦПАУ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«В объединенных теробщинах работает 168 новых центров предоставления административных услуг, в том числе 37 в городах областного значения. ЦПАУ – реальное обеспечение прозрачности, открытости и понятности действий власти в сфере предоставления административных услуг. Кроме того, это дополнительные средства, которыми наполняются местные бюджеты», – подчеркнул Геннадий Зубко.

Центры оказывают более 500 видов услуг.

Самые мощные ЦПАУ в Киеве, Харькове и Виннице, которые ежедневно могут предоставлять от 3,7 тыс. до 5,8 тыс. услуг, в том числе через территориальные подразделения.

В ЦПАУ внедряется современная информационная система «Вулик»

  • Систему до конца 2020 года введут в более 400 ЦПАУ по всей Украине.
  • «Вулик» отличается от аналогов доступом к публичным реестрам и обмену данных в онлайн-режиме через систему «Трембита».

В услуги, которые могут предоставляться через ЦПАУ, включены сотни различных услуг, в частности:

  • Оформление паспорта и документа для выезда за границу.
  • Выдача различных удостоверений, выдержек и разрешений, в том числе архивных.
  • Регистрация места проживания, субъектов-хозяйственной деятельности и юридических лиц.
  • Решение вопросов недвижимого имущества и землеустройства: озеленение, операции с землей, строительство, ввод в эксплуатацию и тому подобное.
  • Размещение и регулирование наружной рекламы, работы предприятий торговли.
  • Экологические разрешения и по повышенной опасности.
  • Санитарно-эпидемиологические экспертизы.
  • Материальная помощь и др.

В большинстве ЦПАУ действуют веб-платформы, где онлайн можно подать запросы и/или проследить за рассмотрением собственной заявки.

По материалам Finance.UA
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