Метро Киева откажется от "зеленых" карточек

В метрополитене Киева откажутся не только от жетонов, но и так называемых зеленых карточек, которые пополняются в кассах и терминалах самообслуживания. Точная дата вывода из оборота неизвестна, но на станции “Теремки” их продавать уже перестали.

Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталия Макогон.

“В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно”, – сообщила она. Полный отказ от одноразовых жетонов состоится 31 октября.

На некоторых станциях их перестали не только продавать, но и принимать.

В апреле были анонсированы серьезные изменения правил проезда в метро Киева. Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией.