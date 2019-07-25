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В "Борисполе" будут сдавать в аренду 13 объектов

В "Борисполе" будут сдавать в аренду 13 объектов

Фонд государственного имущества планирует передать в аренду 13 объектов в Международном аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщил на своей странице Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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“Размещение банкоматов, точек продаж, отделение банка, прокат автомобилей, офисные помещения и обустройство зала ожидания пассажиров бизнес-класса”, – сообщил Трубаров.

Также Фонд предлагает в аренду 4 объекта в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого. Размещение кафе, пункт аренды автомобилей и размещениt станции технического обслуживания воздушных судов.

Заявки от инвесторов принимаются в течение 10 дней со дня публикации объявления в газете “Ведомости приватизации”.

По материалам Finance.UA
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