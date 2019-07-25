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ТОП сфер по уровню средней зарплаты в Украине

ТОП сфер по уровню средней зарплаты в Украине

В Украине в июне больше всех зарабатывали в финансовой и страховой деятельности.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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ТОП-10 сфер по уровню заработка:

  • Финансовая и страховая деятельность – 18 107 грн (на 4,1% меньше по сравнению с маем).
  • Информация и телекоммуникации – 17 601 грн (+2,8%).
  • Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 15 114 грн (+9,1%).
  • Профессиональная, научная, а также техническая деятельность – 14 085 грн (+3%).
  • Промышленность – 11 636 грн (+1,3%).
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 601 грн (+0,5%); отдельно по “авиационному транспорту” показатель средней зарплаты составил 26 520 грн и стал максимальным.
  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10 614 грн (+1,3%).
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых – 10 543 грн (+25,8%).
  • Образование – 9740 грн (+21,2%).
  • Строительство – 9208 грн (-0,3%).

Кредиты до зарплаты

По данным Госстата, информация указана без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

По материалам Finance.UA
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