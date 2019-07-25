ТОП сфер по уровню средней зарплаты в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в июне больше всех зарабатывали в финансовой и страховой деятельности.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Читайте также: Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов
ТОП-10 сфер по уровню заработка:
По данным Госстата, информация указана без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 45597 25
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)Вчера, 09:14 - 10840 12
В правительстве намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 1168 9
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)Вчера, 09:03 - 16666 9
Эксперт рассказала, что нужно для прекращения оттока "заробитчан" за границуВчера, 08:04 - 2255 5
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 45597 25
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)Вчера, 09:03 - 16666 9
Кто имеет право на льготную пенсиюВчера, 15:07 - 11747 1
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)Вчера, 09:14 - 10840 12
"Укрзализныця" убирает ковры из пассажирских поездовВчера, 19:40 - 5711 1
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 1703
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 919
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1042 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3920
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4332 2