Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов (инфографика)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 г. составила 10 783 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства:
В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов:
Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
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