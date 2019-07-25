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Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов (инфографика)

Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 г. составила 10 783 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства:

  • по сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,3%,
  • за последние 12 месяцев – на 18,0%.

В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов:

  • Впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов, а именно 1930 грн, в июле 2008 года.
  • В июле 2013 года средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов).

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Справка Finance.ua:

Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

  • Индекс реальной заработной платы рассчитывается путем деления индекса начисленной номинальной заработной платы (без учета налога на доходы физических лиц и военного сбора) на индекс потребительских цен.
По материалам Finance.UA
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