Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 г. составила 10 783 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства:

по сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,3%,

за последние 12 месяцев – на 18,0%.

В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов:

Впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов, а именно 1930 грн, в июле 2008 года.

В июле 2013 года средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов).

Справка Finance.ua:

Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.