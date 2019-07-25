В Украине 10 тысяч сотрудников работают нелегально

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С начала года Государственная фискальная служба выявила 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
“По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.
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Во время рейдов осуществляются обследования:
По данным ГФС
За нарушение трудового законодательства для юридических и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд:
- допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора,
- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время,
- выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ.
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