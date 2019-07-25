В Украине 10 тысяч сотрудников работают нелегально

С начала года Государственная фискальная служба выявила 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

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Во время рейдов осуществляются обследования:

производственных помещений,

торговых помещений юридических и физических лиц,

мест осуществления предпринимательской деятельности,

с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства.

По данным ГФС

С начала года работодатели дополнительно заключили 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

К государственной регистрации привлечены 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.

В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

Справка Finance.ua:

За нарушение трудового законодательства для юридических и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд:

125 190 грн штрафа предусматривается за:

- допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора,

- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время,

- выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ.