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В Украине 10 тысяч сотрудников работают нелегально

В Украине 10 тысяч сотрудников работают нелегально

С начала года Государственная фискальная служба выявила 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

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Во время рейдов осуществляются обследования:

  • производственных помещений,
  • торговых помещений юридических и физических лиц,
  • мест осуществления предпринимательской деятельности,
  • с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства.

По данным ГФС

  • С начала года работодатели дополнительно заключили 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.
  • К государственной регистрации привлечены 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.
  • В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

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Справка Finance.ua:

За нарушение трудового законодательства для юридических и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд:

  • 125 190 грн штрафа предусматривается за:

- допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора,
- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время,
- выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ.

По материалам Finance.UA
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