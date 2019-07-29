Майнинг криптовалют в Иране признан "промышленной деятельностью"

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На заседании Кабинета Министров Ирана, которое состоялось под председательством президента Хасана Рухани, майнинг криптовалют был признан промышленной деятельностью.
Об этом сообщает агентство Mehr news.
Согласно правительственному указу, майнеры должны будут получать лицензию Министерства промышленности, рудников и торговли.
Одновременно с этим, как и другие виды промышленной деятельности в стране, майнинг будет облагаться налогом (льготы будут предоставлены только тем, кто намерен продавать криптовалюты за границу и отдавать часть выручки государству).
Иранские власти также отметили, что владельцы криптовалют должны сами принимать на себя риски, связанные с цифровыми активами, так как государство не дает никаких гарантий майнерам.
При этом в Кабмине отдельно подчеркнули, что криптовалюты по-прежнему нельзя использовать как платежное средство.
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