0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Майнинг криптовалют в Иране признан "промышленной деятельностью"

Майнинг криптовалют в Иране признан "промышленной деятельностью"

На заседании Кабинета Министров Ирана, которое состоялось под председательством президента Хасана Рухани, майнинг криптовалют был признан промышленной деятельностью.

Об этом сообщает агентство Mehr news.

Согласно правительственному указу, майнеры должны будут получать лицензию Министерства промышленности, рудников и торговли.

Одновременно с этим, как и другие виды промышленной деятельности в стране, майнинг будет облагаться налогом (льготы будут предоставлены только тем, кто намерен продавать криптовалюты за границу и отдавать часть выручки государству).

Иранские власти также отметили, что владельцы криптовалют должны сами принимать на себя риски, связанные с цифровыми активами, так как государство не дает никаких гарантий майнерам.

При этом в Кабмине отдельно подчеркнули, что криптовалюты по-прежнему нельзя использовать как платежное средство.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.