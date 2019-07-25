Владельцы криптовалют в США будут платить налоги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Власти США намерены получать налоги с владельцев криптовалют.
Читайте также: Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии
Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 29 июля, дорожают на фоне сообщения о том, что власти США требуют от владельцев цифровых активов предоставить им отчёт о доходах, чтобы в дальнейшем обложить их налогами.
Курс Bitcoin по состоянию на 9.30 за сутки, по данным Libertex, вырос на 0,92% – до $9591, при капитализации $171,5 млрд. Ethereum за сутки подорожал на 0,9% – до $211,9, с капитализацией $22,7 млрд. Litecoin повысился на 0,54% – до $90,4, при капитализации $5,7 млрд. XRP понизился на 0,03% – до $0,3113, с капитализацией $13,3 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла $265,8 млрд.
Поддержку Bitcoin оказала новость о том, что Венесуэла начала обходить санкции США с помощью криптовалюты. Кроме того, Bitcoin будет принимать для оплаты общественный транспорт в Бразилии.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшее время криптовалюты будут относительно стабильны. Bitcoin продолжит двигаться вблизи уровня $9500, Ethereum – $210, XRP – $0,31, Litecoin – $90.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 22883 8
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 13262 5
Как изменился рынок первичной недвижимости за полгода (инфографика)3 ч. назад - 1007 3
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 32028 3
В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)Позавчера, 11:23 - 2110 3
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 22883 8
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 6467 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 6381 1
Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен3 ч. назад - 2556
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1782
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 639
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 892 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3662
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4146 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3761 6