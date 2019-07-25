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Владельцы криптовалют в США будут платить налоги

Владельцы криптовалют в США будут платить налоги

Власти США намерены получать налоги с владельцев криптовалют.

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 29 июля, дорожают на фоне сообщения о том, что власти США требуют от владельцев цифровых активов предоставить им отчёт о доходах, чтобы в дальнейшем обложить их налогами.

Курс Bitcoin по состоянию на 9.30 за сутки, по данным Libertex, вырос на 0,92% – до $9591, при капитализации $171,5 млрд. Ethereum за сутки подорожал на 0,9% – до $211,9, с капитализацией $22,7 млрд. Litecoin повысился на 0,54% – до $90,4, при капитализации $5,7 млрд. XRP понизился на 0,03% – до $0,3113, с капитализацией $13,3 млрд.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла $265,8 млрд.

Поддержку Bitcoin оказала новость о том, что Венесуэла начала обходить санкции США с помощью криптовалюты. Кроме того, Bitcoin будет принимать для оплаты общественный транспорт в Бразилии.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшее время криптовалюты будут относительно стабильны. Bitcoin продолжит двигаться вблизи уровня $9500, Ethereum – $210, XRP – $0,31, Litecoin – $90.

По материалам Finance.UA
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