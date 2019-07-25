Renault анонсировала электромобиль с базой ретрокара (фото)

Французская компания Renault представила стильный электромобиль под названием e-Plein Air, который создан на базе модели Renault 4L Plein Air.

Читайте также: Какие авто больше всего покупают в столице

Винтажный электрический кабриолет был презентован в рамках десятого фестиваля 4L International, посвященного культовой модели Renault 4. В 60-х годах прошлого века было произведено только 600 таких автомобилей, но особой популярностью эта модель не пользовалась и в 1970 году автоконцерн решил свернуть ее производство.

Новый концепт отличается от своего оригинала заглушкой на месте радиаторной решетки, раздельными передними креслами и белой плетеной корзиной в багажнике. Электродвигатель производители позаимствовали у двухместного электрокара Renault Twizy.

Его батарея — емкостью 6,1 кВт•ч обеспечит запасом хода всего на 100 км, а максимальная скорость составит 45 км/ч. Весить новый электрокар будет 450 кг, а мощность двигателя достигнет 5 лошадиных сил. Что касается интерьера, то разработчики решили вместо складывающейся крыши в багажнике разместить белую плетеную корзину для пикников. Цифровой дисплей на панели будет отображать скорость и емкость аккумулятора.

Есть и более мощная модель — на 17 лошадиных сил. Она c той же батареей, но разгоняться сможет до 80 км/ч.