Какие авто больше всего покупают в столице

Киев и Киевская область сохраняют лидерство в продажах легковых автомобилей – из 38,4 тыс. проданных авто за первое полугодие.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Наиболее популярные автомобили:

Первое место заняла TOYOTA – ее доля в общих продажах составила 14,3%.

Стоимость Corolla в киевских автосалонах – от 485 850 грн.

Второе место – у RENAULT с долей 13,7%.

Стоимость RENAULT DUSTER в киевских автосалонах – от 337 900 грн.

Третье место – SKODA – (7%).

Стоимость SKODA KODIAQ в киевских автосалонах – от 721 113 грн.

Четвертое место – KIA (6,8%)

Пятое место – HYUNDAI – (6,3%).

Также в столице хорошо покупают VOLKSWAGEN (6,1%), NISSAN (5,9%), PEUGEOT (3,6%).

BMW (3,2%),

MERCEDES - BENZ (2,9%)