Данилюк представил план по реформированию СБУ

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Команда нового президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать Службу безопасности Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк 24 каналу.
“Сейчас я создал группу, которая над ними работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны “, – сказал Данилюк.
По его словам, Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому без ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла, отметил Данилюк.
Реформа СБУ предполагает усиление департамента контрразведки, а также упразднение дополнительных функций ведомства, которые касаются экономической сферы и борьбы с коррупцией, отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.
Данилюк убежден, что к разработке законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские эксперты и западные партнеры.
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