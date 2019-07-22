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«Сбербанк» в Украине сообщил об уменьшении своих убытков

«Сбербанк» в Украине сообщил об уменьшении своих убытков

Украинская «дочка» российского государственного «Сбербанка» в первом полугодии 2019 года получила 297,75 миллиона гривен убытков. За аналогичный период прошлого года банк получил 7,5 миллиарда гривен убытков.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность «Сбербанка» в Украине за первое полугодие 2019 года.

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Отмечается, что убыток российского банка уменьшается с начала 2019 года, так как за первый квартал банк получил 1 миллиард гривен убытка.

По материалам Finbalance
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