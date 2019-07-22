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Эффект от аукционов на ProZorro превысил 18 миллиардов

Эффект от аукционов на ProZorro превысил 18 миллиардов

Электронные аукционы на ProZorro.Продажи за время существования принесли 18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на странице в Facebook.

“ProZorro.Продажи преодолели новый рубеж 18 млрд грн! В системе объявлено более 226 тыс. аукционов, из которых успешных – 15,18 тыс”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, 13,47 тыс. участников приняли участие в этих аукционах, а средняя стоимость лотов благодаря конкуренции на прозрачных аукционах в среднем возрастает на 18,65%.

Больше всего в копилку Prozorro.Продажи принесли:

  • Продажа имущества – 6,3 млрд грн
  • Голландские аукционы – 5,8 млрд грн
  • Продажа прав по требованию – 4,6 млрд грн
  • Малая приватизация – 1,2 млрд
По материалам Finance.UA
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