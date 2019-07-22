Эффект от аукционов на ProZorro превысил 18 миллиардов

Электронные аукционы на ProZorro.Продажи за время существования принесли 18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на странице в Facebook.

“ProZorro.Продажи преодолели новый рубеж 18 млрд грн! В системе объявлено более 226 тыс. аукционов, из которых успешных – 15,18 тыс”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, 13,47 тыс. участников приняли участие в этих аукционах, а средняя стоимость лотов благодаря конкуренции на прозрачных аукционах в среднем возрастает на 18,65%.

Больше всего в копилку Prozorro.Продажи принесли: