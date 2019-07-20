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Названы страны, куда чаще всего украинцы едут на ПМЖ

Названы страны, куда чаще всего украинцы едут на ПМЖ

С начала нынешнего года уже почти 2000 наших соотечественников получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США.

Об этом проинформировали в департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

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По информации ведомства, за пять месяцев текущего года 1996 граждан Украины получили добро на эмиграцию в данном направлении.

В течение минувшего года из страны выехали 3358 человек, тогда как в 2014-м – 1368.

Кроме того, в 2019 году 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь (302 – в течение прошлого года), 366 – в Литву (560 – в прошлом году), 90 – в Молдову (235 – в течение прошлого года), 411 лиц переехали в Германию (1179 – в прошлом году), 146 – в Польшу (191 – в течение 2018 года), 331 – в РФ (1162 – в течение прошлого года), 174 – в Венгрию (404 – в прошлом году) и 151 – в Чехию (153 – в течение прошлого года).

По материалам УНН
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